14-15 ноября в Минске проходит IV Республиканский форум тружениц села. Среди его делегатов – представительницы Будакошелевщины: ветеринарный врач-эпизоотолог райветстанции Людмила Венералова, зоотехник ОАО «Николаевка» Татьяна Паплевкина, животновод по доращиванию телят ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Екатерина Курицкая.

Накануне значимого события сельчанки поделились своими ожиданиями. «Приглашение стать делегатом форума было для меня неожиданным, но очень приятным. Думаю, что почерпну для себя много интересного из выступлений спикеров и общения с коллегами. Уверена, что получу огромное удовольствие от посещения Большого театра оперы и балета и просмотра постановки «Бахчисарайский фонтан», – отметила Людмила Венералова.

Екатерина Курицкая считает, что участие в форуме – это заслуга не только ее, но и всего коллектива. «Мы все работаем в одной команде, без поддержки друг друга в животноводстве невозможно достичь личных высоких показателей. На форуме пообщаюсь с коллегами из других сельхозпредприятий, поделюсь с ними и своим опытом», – сказала Екатерина Станиславовна.

В важности форума уверена и Татьяна Паплевкина: «Это хорошая возможность посмотреть, в каких направлениях можно улучшить свою работу. Мне будет интересно побывать в музее истории Великой Отечественной войны, ознакомиться с историей города Минска, увидеть балет».

Евгений Коновалов

Фото из архива участников форума