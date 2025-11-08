Ингредиенты:

— курага — 200–250 г.;

— яйца — 3 шт.;

— творог — 650 г.;

— манная крупа — 3 ст. л.;

— сметана — 3 ст. л.;

— соль — ¼ ч. л.;

— сахар — 2–3 ст. л.;

— растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

1․ Курагу замочите в горячей воде на 10–15 минут. После подсушите и нарежьте кусочками.

2․ Желтки отделите от белков. Добавьте желтки к творогу вместе с манкой, сметаной, солью и сахаром. Взбейте погружным блендером.

3․ Белки взбейте миксером до образования устойчивой пены.

4․ В творожную массу вмешайте сначала курагу, а после — взбитые белки.

5․ Форму для запекания смажьте маслом. Ровным слоем распределите в ней массу из творога.

6․ Запекайте творожную запеканку с курагой примерно 40 минут при температуре 180 °С.