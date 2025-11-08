Ингредиенты:
— курага — 200–250 г.;
— яйца — 3 шт.;
— творог — 650 г.;
— манная крупа — 3 ст. л.;
— сметана — 3 ст. л.;
— соль — ¼ ч. л.;
— сахар — 2–3 ст. л.;
— растительное масло — 1 ч. л.
Приготовление:
1․ Курагу замочите в горячей воде на 10–15 минут. После подсушите и нарежьте кусочками.
2․ Желтки отделите от белков. Добавьте желтки к творогу вместе с манкой, сметаной, солью и сахаром. Взбейте погружным блендером.
3․ Белки взбейте миксером до образования устойчивой пены.
4․ В творожную массу вмешайте сначала курагу, а после — взбитые белки.
5․ Форму для запекания смажьте маслом. Ровным слоем распределите в ней массу из творога.
6․ Запекайте творожную запеканку с курагой примерно 40 минут при температуре 180 °С.