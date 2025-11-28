Мероприятие, посвященное одной из самых трагических тем в истории белорусского народа – геноциду в годы Великой Отечественной войны, собрало учащихся школы, педагогов и жителей агрогородка.

Заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова подчеркнула общественную значимость проекта. «Журнал в очередной раз подтверждает, что мы живем памятью, – отметила она. – Именно живая память не позволит стереть с лица земли белорусов как нацию, не позволит переписать нашу историю. Мы обязаны и будем всегда помнить о подвиге и жертвах наших предков – это наш долг и основа национальной идентичности».

Прокурор района Андрей Комаров сделал акцент на неразрывной связи исторической памяти и государственного суверенитета. «Без памяти о прошлом у государства не может быть будущего, – убежден прокурор. – Мы помним о трагических страницах нашей истории и именно поэтому строим светлое и мирное будущее. В то же время мы видим, как другие государства повторяют страшные ошибки прошлого, последствия которых могут стать непоправимыми». В завершение Андрей Комаров вручил библиотекарю Коммунаровской сельской библиотеки Наталье Маниной благодарность прокуратуры Буда-Кошелевского района за активную гражданскую позицию, деятельность по сохранению исторической памяти, формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за свою страну и в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Денис Монит в свою очередь обратил внимание аудитории на то, что сегодня память о прошлом проверяется на прочность в условиях информационной войны. «Как никогда важно обладать критическим мышлением, – обратился он к молодежи и взрослым в зале. – Нельзя верить всему на слово. Необходимо анализировать информацию, проверять факты и делать обоснованные выводы. Это та защита, которую каждый из нас должен выстроить против лжи и пропаганды».

Представитель местного благотворительного фонда Алексея Талая по г. Гомелю и Гомельской области Юлия Малова передала в фонд Коммунаровской сельской библиотеки каталог «Ленинград. Карточки» и вручила Благодарность фонда Алексея Талая директору историко-культурного центра г. Буда-Кошелево Светлане Авсянниковой.

Со сцены к молодежи обратился выпускник Коммунаровской школы 1980-го года, офицер-подполковник в отставке Иван Ивашков. Офицер особо подчеркнул ответственность молодого поколения за сохранение исторической правды. Иван Иванович также привел конкретные примеры из истории геноцида белорусского народа, отметив, что на территории Беларуси действовало более 20 концлагерей. «Тростенец – это не просто страница истории, а четвертый по величине лагерь смерти в Европе. Такие факты должны стать для молодежи не просто цифрами, а личной болью и предостережением», – резюмировал он.

Особенной страницей вечера стали воспоминания Тамары Макаровой, бывшей малолетней узницы фашистских концлагерей. Девочкой четырех с половиной лет она была угнана в Германию. Отрывки детской памяти складываются в страшную картину: долгий путь в товарном вагоне, где люди умирали от голода и болезней; лагерь, огороженный колючей проволокой в три ряда, вышки с автоматчиками; разлучение с матерью. Рацион составляла похлебка из гнилой картошки и брюквы и скудный кусок хлеба на сутки. За опрокинутую по неосторожности еду следовало жестокое наказание – десять ударов резиновой плеткой, боль от которых, по словам Тамары Дмитриевны, она ощущает до сих пор.

«Над нами проводили опыты. Нас заражали разными вирусами, а потом смотрели, как мы смогли выжить. Дети умирали не по минутам, а по секундам. Подростков забирали для забора крови для раненых немецких солдат, и они не возвращались. Умерших сверстников сами дети выносили и складывали штабелями на плацу для последующего сожжения в крематории», – вспоминает свидетель тех страшных событий.

Освобождение принесли американские войска, но измученные дети, наученные горьким опытом, боялись даже их угощений, думая, что это новое заражение или эксперимент. Настоящее спасение для нее, как и для тысяч других, началось с приходом Красной Армии, которая занялась лечением, восстановлением и возвращением на родину. Домой Тамара Дмитриевна вернулась только в ноябре 1945 года.

Творческие номера не оставили зрителей равнодушными. Через песни, танцы и стихи напоминали всем о хрупкости мирной жизни, о долге беречь мир и чтить память о подвиге наших предков.

Завершилось мероприятие традиционным обещанием новой встречи. Бессменный редактор проекта Людмила Сварцевич, подводя итоги, подчеркнула: «Через все наши выпуски мы растили и будем растить патриотов – людей с горячим сердцем и ясной памятью. А значит, можем быть спокойны – будущее нашей страны в надежных руках». Она также отметила, что устный журнал будет жить в новом формате под названием «Людей неинтересных в мире нет!», что обещает зрителям новые важные и интересные темы для встреч.

Елизавета Малая

Фото автора