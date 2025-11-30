Проблема телефонного и кибермошенничества не теряет актуальности, несмотря на профилактическую работу, которая проводится в стране. Преступники постоянно изобретают новые схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых граждан. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

Как напомнили правоохранители, традиционно в преддверии зимних праздников активизируются злоумышленники, которые публикуют объявления о продаже елок, украшений и всевозможных подарков. Одним из условий покупки товара является полная либо частичная предоплата. Люди несколько дней ждут, предполагая, что заказ задерживается в отделении почты или на пункте выдачи. «Спустя время понимают, что продавец перестал выходить на связь, обращаются в милицию, но за это время деньги клиента уходят на заграничный счет злоумышленников», — отметили в МВД.

В милиции предостерегли: позиционирование в социальной сети какого-либо аккаунта как представляющего интересы интернет-магазина не гарантирует, что это действительно так. «Нужно обращать внимание на наличие учетного номера налогоплательщика, где этот магазин находится физически, наименование юрлица, проверить указанный номер телефона», — дали рекомендации в МВД.

Не должны вводить в заблуждение и большое количество подписчиков, множество фото и видео, которые размещены в профиле. «Вся информация может быть ложной. Если публикации в аккаунте массово размещены в один день, это тоже должно вызвать сомнения. Вступая в контакт с представителями таких магазинов, всегда требуйте от них связаться не только в мессенджере», — подчеркнули правоохранители.

Если вы думаете, что передали деньги мошенникам, незамедлительно обратитесь в банк, в том числе по телефону, и в милицию по номеру 102, добавили в МВД.