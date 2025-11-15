Татьяна Паплевкина, зоотехник ОАО «Николаевка»:

— В восторге от форума. Во-первых, много приятных слов нам, труженицам села, адресовали председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт и другие. Во-вторых, была подготовлена интересная культурная программа. Но для себя особенно отмечу балет «Бахчисарайский фонтан», во время показа которого не могла глаз от сцены отвести. Очень благодарна Белорусскому союзу женщин за приглашение на форум.

Екатерина Курицкая, животновод по доращиванию телят ОАО «Экспериментальная база «Пенчин»:

— Мне понравилась организация мероприятия: все были к нам очень внимательны. Безусловно, я надолго запомню и те приятные слова, которые были сказаны в адрес женщин Михаилом Русым, Юрием Горловым и другими участниками. Отложились в памяти и просмотр балета в Национальном академическом Большом театре оперы и балета, посещение музея истории Великой Отечественной войны, экскурсия по Минску. Участие в форуме для меня – это хороший подарок ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Людмила Венералова, ветеринарный врач-эпизоотолог райветстанции:

— Рада, что оказалась на таком форуме в числе 600 лучших тружениц села со всей Беларуси. Мои ожидания полностью оправдались. Было приятно услышать множество теплых слов от руководства нашего профильного министерства, Белорусского союза женщин, которые высоко оценили роль женщины в обеспечении продовольственной безопасности страны. Что касается культурной части, то благодаря экскурсии по Минску я узнала много нового и интересного о столице нашей Родины. Безусловно, запомнились также просмотр балета и посещение музея истории Великой Отечественной войны.