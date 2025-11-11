Сегодня, 11 ноября, на Солнце могут произойти сильные вспышки, способные вызвать на Земле магнитные бури.



Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН сообщила:

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — в конце дня (по московскому времени) ожидаются магнитные бури уровня G1–G2 с возможным выходом на пик G3–G4 завтра, 12 ноября. Вспышечная активность — сохраняются риски повторных сильных вспышек, включая события высшего балла».

Уточняется, что степень возмущенности магнитного поля нашей планеты (мощность) определяется по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 —это «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

