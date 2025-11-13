Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 ноября подписал указ №394, который предусматривает корректировку указа №269 от 29 августа 2023 года «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Согласно указу, Национальный банк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Обработка и передача информации о таких операциях осуществляется посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка.

Следственному комитету и Министерству внутренних дел предоставлено право на приостановление расходных операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на срок до 10 суток при наличии соответствующей информации.