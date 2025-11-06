Президент Беларуси Александр Лукашенко публично предупредил начальников насчет выплаты работникам нормальной заработной платы. Об этом он заявил на торжественной церемонии открытия обновленного моста в Мозыре через реку Припять, передает корреспондент БЕЛТА.

«Предприятий у нас хватает. Есть где можно работать. Хочу публично предупредить начальников: какое бы у вас ни было предприятие — убыточное, заброшенное — умрите, но людям зарплату заплатите. Это — главное. Если мы не будем платить нормальную зарплату — мы будем терять людей», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что, например, в России сейчас есть востребованность в трудовых ресурсах и часть людей может уехать на заработки туда. Кто-то уехал в западном направлении. «У нас в Польшу съехало 10-12 тыс. человек. Хотя, говорят, миллион уехало. Неважно сколько. А зубок лечить они едут в Гродно. А почему? Потому что тут бесплатно. Бесплатно ничего не бывает. Это бюджет — государство платит за вас. Поэтому и здесь будет принято решение», — сказал Президент.

«Поехал, ты ищешь хорошее место, где заработать, — правильно, препятствовать не будем. Особенно если ты едешь в Россию. Но ты, получив хорошие деньги, сюда приедь, заплати. Мы тебе выдернем и зуб, что угодно. Но только за твой счет, — заявил Александр Лукашенко. — Работайте на своей земле. Нищими не были и не будем».