Уплата земельного, транспортного налогов и налога на недвижимость осуществляется единым имущественным платежом. Инспекция МНС по Гомельской области напоминает: уплатить его необходимо не позднее 17 ноября.

Сделать это можно тремя способами: через сервис «Личный кабинет плательщика», через систему ЕРИП и в отделениях банков и почтовой связи.

Сервис «Личный кабинет плательщика» располагается на сайте https://nalog.gov.by. Вход осуществляется по логину и паролю. Затем необходимо нажать «оплатить» и выбрать способ оплаты.

Через систему ЕРИП можно оплатить несколькими способами: по QR-коду, который указан в извещении, по коду платежа ЕРИП, заполнив учетный номер плательщика (УНП), который также указан в извещении.

Кроме того, можно пройти по дереву ЕРИП: выбрать категорию «платежи и переводы / Система «Расчет» (ЕРИП) – «Налоги» – город/область/район/ИМНС (или (УРП(ОРП) по месту регистрации физического лица – «Единый имущественный платеж» – учетный номер плательщика (УНП). Нажать «Оплатить».

Если извещение не пришло, можно:

– зарегистрировать Личный кабинет плательщика и сформировать извещение;

– обратиться в налоговый орган и получить копию извещения;

– ознакомится с суммой единого имущественного платежа в ЕРИП и произвести уплату.

Узнать свой УНП можно на официальном сайте МНС, воспользовавшись электронным сервисом «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)» либо посмотреть УНП в предыдущем извещении.

Источник: https://gp.by

