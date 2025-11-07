Уплата земельного, транспортного налогов и налога на недвижимость осуществляется единым имущественным платежом. Инспекция МНС по Гомельской области напоминает: уплатить его необходимо не позднее 17 ноября.
Сделать это можно тремя способами: через сервис «Личный кабинет плательщика», через систему ЕРИП и в отделениях банков и почтовой связи.
Сервис «Личный кабинет плательщика» располагается на сайте https://nalog.gov.by. Вход осуществляется по логину и паролю. Затем необходимо нажать «оплатить» и выбрать способ оплаты.
Через систему ЕРИП можно оплатить несколькими способами: по QR-коду, который указан в извещении, по коду платежа ЕРИП, заполнив учетный номер плательщика (УНП), который также указан в извещении.
Кроме того, можно пройти по дереву ЕРИП: выбрать категорию «платежи и переводы / Система «Расчет» (ЕРИП) – «Налоги» – город/область/район/ИМНС (или (УРП(ОРП) по месту регистрации физического лица – «Единый имущественный платеж» – учетный номер плательщика (УНП). Нажать «Оплатить».
Если извещение не пришло, можно:
– зарегистрировать Личный кабинет плательщика и сформировать извещение;
– обратиться в налоговый орган и получить копию извещения;
– ознакомится с суммой единого имущественного платежа в ЕРИП и произвести уплату.
Узнать свой УНП можно на официальном сайте МНС, воспользовавшись электронным сервисом «Сведения из Государственного реестра плательщиков (иных обязанных лиц)» либо посмотреть УНП в предыдущем извещении.
© Правда Гомель
