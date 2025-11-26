Опасность возгораний подстерегает нас в самых неожиданных и разнообразных местах: дома, в театре, в машине. Однако более 70% всех происходящих пожаров в нашей стране происходит в жилых домах.

Очень важно обнаружить возгорание на ранней стадии, что помогает сделать автономный пожарный извещатель. В 2024 году в республике благодаря сработкам АПИ спасено 93 человека, в том числе 21 ребенок, за 10 месяцев текущего года 53 человека, из них 12 детей. В Гомельской области, в нынешнем году спасено 20 человек, 6 из которых ‒ дети.

В рамках широкомасштабной информационной кампании о пользе установки пожарного извещателя, работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям активно посещают трудовые коллективы организаций и предприятий, места с массовым пребыванием людей, обновляют информационные стенды. В ходе разъяснительной работы гражданам доводят оперативную обстановку с пожарами как в области, так и в районе, рассказывают о причинах гибели людей на пожарах, приводят примеры трагических случаев. Особое внимание уделяют автономным пожарным извещателям, демонстрируя принцип их работы и объясняя правила установки в жилых помещениях.

— Принцип работы извещателя очень прост: с помощью чувствительных элементов прибор реагирует даже на малейшую концентрацию дыма, будь тот от источника огня внутри дома или же проникает извне через строительные конструкции, входные двери, окна. АПИ подает мощный звуковой сигнал, способный разбудить даже спящего человека, тем самым позволяя обнаружить опасность в кратчайшие сроки и принять меры по защите семьи и имущества от пожара, — акцентирует внимание граждан заместитель начальника отдела Сергей Козлов.

В завершение бесед гражданам вручают памятки на противопожарную тематику.

Буда-Кошелевский РОЧС