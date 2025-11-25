Повестка второго заседания VII Всебелорусского народного собрания утверждена 25 ноября соответствующим постановлением Президиума ВНС. Об этом сообщил журналистам заместитель Председателя ВНС Александр Косинец по итогам заседания Президиума ВНС, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, на мероприятии «отработаны все организационно-управленческие решения», касающиеся следующего собрания, которое пройдет 18 и 19 декабря.

В первый день будет заслушано обращение Президента с Посланием к белорусскому народу и парламенту. В соответствии с обновленной Конституцией ежегодные послания заслушиваются только на площадке ВНС.

Во второй день запланировано утверждение программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Ее представит премьер-министр, который, в частности, также отчитается о выполнении программы предыдущей пятилетки.

Александр Косинец обратил внимание, что в этот раз программа соцэкономразвития принимается непосредственно перед началом очередного пятилетнего цикла, а не в тот период, когда он уже начался, как это было ранее.

В числе других вопросов повестки ВНС — избрание члена Президиума ВНС (вместо Константина Бурака, назначенного в апреле 2025 года помощником Президента — инспектором по Гродненской области). Принять это решение предстоит путем тайного голосования.

Кроме того, на заседании ВНС будут рассмотрены кадровые вопросы Конституционного и Верховного судов, а также вопросы, связанные с финансированием собрания.