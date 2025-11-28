В рамках Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 109 домов переведены на полное электроотопление.

Специалисты «Гомельэнерго» реконструировали 8 километров электрических сетей, что позволило обеспечить необходимую пропускную способность для надежного энергоснабжения потребителей.

Во всех жилых домах проведено переоснащение систем отопления: в домах с водяным отоплением установлены автоматизированные электрические котлы, в остальных домах смонтированы электроконвекторы, электроводонагреватели и электроплиты.

Переход на электроотопление позволил жителям полностью отказаться от твердого топлива.

