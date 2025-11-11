Национальное кадастровое агентство актуализировало реестр в отношении особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на территорию всей страны. Об этом сообщили БЕЛТА в агентстве.

Работы проведены во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и местными исполнительными и распорядительными органами.

В Беларуси заповедники, национальные парки, заказники и памятники природы относятся к ООПТ и подлежат регистрации в едином реестре административно-территориальных и территориальных единиц страны (реестр АТЕ и ТЕ).

Уточнены наименования, категории, созданы и (или) упразднены ООПТ. Всего осуществлено более 1,6 тыс. изменений. Из них в Минской области — 404, в Витебской — 351, в Могилевской — 237, в Гродненской — 223, в Брестской — 204, в Гомельской — 177, в Минске — 12.

В агентстве отметили, что актуальные данные позволяют повысить эффективность и прозрачность управления природными территориями, а также обеспечивают интеграцию государственных информационных ресурсов. В 2026 году агентство планирует продолжить работы по наполнению реестра АТЕ и ТЕ геоданными (границами) ООПТ и обеспечить к ним доступ государственных органов и организаций, граждан и всех заинтересованных посредством публичной кадастровой карты Беларуси.

belta.by