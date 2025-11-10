В Беларуси вступили в силу изменения в организацию торговли в сельской местности через передвижные торговые объекты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 3 ноября 2025 года №608 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 августа 2025 года №294», которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, скорректировано наименование админпроцедуры 8.3.1. Она предполагает согласование маршрута движения автомагазина. Однако если ранее такое согласование требовалось только в случае реализации алкогольных напитков, то сейчас — всем, кто торгует на территории сельской местности независимо от ассортимента товаров.

Процедура включает подачу заявления в службу «одно окно», рассмотрение дела и принятие решения уполномоченным органом. Обратиться юрлица могут, подав письменное заявление и предоставив маршрут движения автомагазина.

Маршрут движения — путь следования передвижного торгового объекта или объекта общественного питания с указанием адресных ориентиров мест остановки, а также в случаях, предусмотренных законодательными актами, — времени прибытия и убытия с этих мест.