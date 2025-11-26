В Беларуси намолотили свыше 11 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 26 ноября, с полей страны намолочено 11 091 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей получено: в Минской — 2765 тыс. т, Брестской — 2219 тыс. т, Гродненской — 2186 тыс. т, Гомельской — 1442 тыс. т, Могилевской — 1401 тыс. т, Витебской — 1078 тыс. т», — рассказали в пресс-службе.

Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2274 тыс. га. Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,7 ц/га, что выше прошлогодней на 5,6 ц/га

Заготовлено льнотресты 214 тыс. т урожайностью выше прошлогодней на 12,2 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 5964 тыс. т. На свеклоприемные пункты вывезено 85% от накопанной свеклы, что составляет 5089 тыс. т.

Поднято зяби на площади 1336 тыс. га, что составляет 93% от плана в 1432 тыс. га.