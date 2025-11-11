Завершается исследование по отработке режимов получения нерафинированного рапсового масла методом низкотемпературного отжима. Об этом заявил на пресс-конференции «Вклад ученых-аграриев в развитие агропромышленного комплекса» заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Дмитрий Зайченко.



По его словам, в таком масле по сравнению с рафинированным содержание каротиноидов увеличивается в 21,7 раза, токоферолов — в 1,6, стеринов — в 3,6. Установлены показатели качества нерафинированного рапсового масла, предназначенного для непосредственного употребления в пищу, позволяющие обеспечить его длительные сроки годности.

Ученый также рассказал, что в стране планируется увеличить производство люпина, в первую очередь в качестве источника растительного белка в рационе животных. Эта культура может заменить дорогостоящие соевые и подсолнечные компоненты в комбикормах. В то же время ее зерно может быть хорошим сырьем для создания пищевых продуктов, обладающих диетическими и лечебно-профилактическими свойствами. Однако содержащиеся в люпине алкалоиды придают ему горечь, что ограничивает его использование в пищевой индустрии без предварительной обработки. Ученые центра в лабораторных условиях отработали технологические приемы по снижению алкалоидности люпина до уровня, допустимого к применению в пищевой промышленности, и отработали возможные направления его использования для приготовления продуктов.

sb.by