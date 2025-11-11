Несмотря на неблагоприятные погодные условия, особенно в конце весны и начале лета, в Беларуси собран рекордный урожай зерна. Свой вклад в общий успех внесли и предстатели науки. Об этом заявил на пресс-конференции «Вклад ученых-аграриев в развитие агропромышленного комплекса» генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.



По его словам, валовой сбор зерна с кукурузой и рапсом превысит 11 миллионов тонн. На одного жителя страны выходит более чем по тонне. Это один из самых высоких показателей в мире. Стране полностью хватает своего зерна на пищевые и кормовые цели, что способствует, в том числе и полному обеспечению населения продукцией животноводства, а также ее значительному экспорту.

Вклад ученых проявился в нескольких аспектах.

— В частности, представители центра проводят постоянный мониторинг состояния посевов, во время которого выявляют развитие болезней и вредителей в ранней стадии, — отметил Сергей Кравцов. — Наши специалисты оперативно дают рекомендации производственникам, как устранить воздействие вредных факторов, чтобы получить максимально возможный урожай.

Еще одно важнейшее направление работы центра — выведение новых высокопродуктивных сортов. В течение двух последних лет в Госреестр включено более 35 новых сортов центра, 27 — переданы в испытания в 2025-м.

Современная селекция направлена на создание сортов нового поколения, которое адаптированы к потеплению, изменению количества осадков и новому инфекционному фону.

— В текущем году передан в сортоиспытание сорт озимой пшеница «стефа» с фиолетовой окраской зерна, — добавил Сергей Кравцов. — Оно содержит повышенное количество антиоксидантов и может использоваться в качестве сырья для приготовления продуктов функционального питания.

Он также сообщил, что развернут селекционный процесс по созданию гибридов озимой ржи. Три года назад в Госреестр включен новый отечественный гибрид «белги», который при соблюдении технологии выращивания может сформировать урожайность в производстве свыше 100 центнеров гектара. Сейчас испытания проходят два новых гибрида ржи.

В 2021 году районирован первый отечественный сорт озимого ячменя «буслик», сейчас испытание проходят еще девять сортов этой культуры. Созданы 17 белорусских пивоваренных сортов ярового ячменя с урожайностью свыше 80 центнеров с гектара, разработана технология их возделывания. Это позволяет ежегодно заготовить 100 тысяч тонн пивоваренного ячменя, что соответствует полной потребности в нем пивоваренной отрасли.

sb.by