В Беларуси c 1 ноября будут действовать новые размеры государственной адресной социальной помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Такая помощь включает четыре соцвыплаты. Так, ежемесячное социальное пособие для семей предоставляется при условии, если среднедушевой доход по объективным причинам ниже критерия нуждаемости. С 1 ноября его размер составит Br491,09. Многодетным семьям такое пособие назначается, когда среднедушевой доход не более 1,15 величины критерия нуждаемости. С 1 ноября это Br564,75.

Еще одна выплата — единовременное социальное пособие. Оно выплачивается, когда человек оказался в трудной жизненной ситуации, при условии, что среднедушевой доход не более 1,5 величины критерия нуждаемости. С 1 ноября это Br736,64.

Социальное пособие для возмещения затрат на приобретение предметов гигиены предоставляется независимо от величины дохода семьи детям-инвалидам, имеющим IV степень утраты здоровья, и инвалидам I группы. Его дают на основании индивидуальной программы реабилитации или заключения врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в предметах гигиены при наличии документов, подтверждающих расходы на их приобретение.

Кроме того, предусмотрено обеспечение продуктами питания детей первых двух лет жизни. Это положено семьям, где доход ниже критерия нуждаемости (Br491,09 с 1 ноября), а также при рождении двойни и более детей одновременно — независимо от уровня дохода.