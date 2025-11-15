В Беларуси стартует прием документов на заочное обучение в ведущие аграрные вузы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Информация о правилах приема размещена на сайтах Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Белорусского государственного аграрного технического университета, Витебской государственной академии ветеринарной медицины и Гродненского государственного аграрного университета.

«Обучение доступно как за счет средств республиканского бюджета, так и на платной основе. Прием документов продлится до 5 декабря, вступительные испытания пройдут с 6 по 15 декабря, а зачисление — до 20 декабря», — рассказали в пресс-службе.

Абитуриенты, поступающие на специальности в области сельского хозяйства, ветеринарии, рыбного хозяйства и охраны труда, сдают два профильных испытания: по своему выбору в форме централизованного экзамена (ЦЭ), централизованного тестирования (ЦТ) или внутренних вступительных испытаний в вузе. Для поступления на другие специальности требуется сдача трех испытаний, включая белорусский или русский язык и два профильных предмета.

Параллельно до 30 ноября продолжается прием документов в аграрные колледжи на заочную форму получения среднего специального образования. Отбор абитуриентов осуществляется по конкурсу среднего балла аттестата.

«Сейчас, когда основные сельскохозяйственные работы завершены, у руководителей сельхозорганизаций есть возможность качественно повысить уровень кадрового состава организаций. Заочная форма позволяет совмещать учебу с работой, не прерывая производственный процесс», — отметили в Минсельхозпроде.