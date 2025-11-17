Их утвердило Министерство здравоохранения ведомственным постановлением от 24 октября 2025 года №165.

В ведомстве пояснили, что в обновленном документе данные о лекарственных средствах приведены в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза: информация о медпрепаратах должна соответствовать информации, указанной в регистрационных удостоверениях, полученных производителями.

Потолок верхних цен установили для лекарств разного назначения. В перечень включены противопаразитарные, дерматологические, антиинфекционные, противоопухолевые и иммуномодулирующие средства, препараты для дыхательной системы, пищеварительного тракта и обмена веществ, крови и кроветворных органов, нервной системы, для лечения заболеваний органов чувств.

Регулировать будут продукцию таких фармпроизводителей, как «Белмедпрепараты», «Фармлэнд», «Беласептика», «Реб-фарма», «Фармтехнология», «Борисовский завод медпрепаратов», «Несвижский завод медпрепаратов», «Академфарм», Бобруйский завод биотехнологий и «Ферейн».

К примеру, цена на востребованный при аллергии препарат для дыхательной системы «Лоратадин» от компании «Фармлэнд» в таблетках 10 мг по 10 штук в пачке установлен в размере 2 руб. 49 коп. Это же лекарственное от «Борисовского завода медицинских препаратов» будет стоить 49 коп.

Противопаразитарное средство «Пирантел» от компании «ФАРМЛЭНД» в таблетках 250 мг по 3 штуки в картонной пачке ограниченно отпускной ценой в размере 2 руб. 43 коп. «Пирантел» в суспензии для приема внутрь с маркировкой 250 мг/5 мл в банках 20 мл, произведенный предприятием «ФАРМТЕХНОЛОГИЯ», будет стоить 4 руб. 2 коп.

Также постановлением Минздрава №165 установлены предельные максимальные отпускные цены на кислород газообразный и жидкий. Причем в стоимость кислорода газообразного включили цену за работу, услугу по заправке баллона, погрузочно-разгрузочные работы на территории юрлица, которое занимается производством кислорода, а также временное пользование потребителем баллоном.

Ознакомиться с текстом постановления №165 можно на Национальном правовом портале.

1prof.by