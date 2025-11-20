Министерство образования Беларуси своим постановлением № 182 от 24 октября 2025 года утвердило образовательный стандарт среднего специального образования по специальности «Управление продажами» — текст документа опубликован 20 ноября на Национальном правовом интернет-портале.



«Управление продажами», в соответствии сданным стандартом, — это реализация наиболее эффективной для организации стратегии обслуживания покупателей, направленной на обеспечение соблюдения сроков поставки заказанных товаров и удовлетворение запросов как можно большего количества клиентов. Образовательная программа по специальности реализуется в очной (дневной, вечерней), заочной формах получения образования.

Срок получения среднего специального образования по данной специальности в дневной форме получения образования составляет 3 года на основе общего базового образования, 2 года на основе общего среднего образования и от 1 года до 2 лет на основе профессионально-технического образования с общим средним образованием.

Объектами профессиональной деятельности специалиста будут являться товары, производимые и (или) реализуемые в производственных, торговых и обслуживающих организациях, услуги по продвижению товаров, осуществление различных видов экономической и коммерческой деятельности, включающих закупку, снабжение и управление технологическими процессами в рамках организации или ее структурных единиц, мероприятия по организации и созданию торговой сети сбыта товаров, плановая, учетная и сопроводительная, статистическая и аналитическая документация, а также нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную деятельность.

Постановление Министерства образования № 182 вступает в силу после его официального опубликования.

sb.by