Программа дополнительного накопительного пенсионного страхования начала работу с 1 октября 2022 года.

Напомним, в ходе разработки нового механизма для добровольного накопительного страхования пенсий Федерация профсоюзов Беларуси наряду с Министерством труда и социальной защиты выступала за тарифный план, известный сегодня как программа «3+3». Первой в стране выплату «второй» пенсии в рамках новой системы получила жительница г. Новополоцка Светлана Карабань.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, первые выплаты в рамках программы «3+3» должны состояться в ноябре – декабре этого года. Их получат 47 человек – 13 мужчин и 34 женщины. Такое право есть у белорусов, которые за 3 года до общеустановленного пенсионного возраста в числе первых в стране оформили договоры добровольного страхования пенсии с поддержкой государства.

В ведомстве напомнили, чтобы начать копить на «вторую» пенсию уже сегодня, гражданам нужно выполнить два простых шага. Они должны обратиться в компанию «Стравита» с заявлением и заключить договор у страховщика либо сделать это в электронном формате, воспользовавшись услугой на официальном сайте организации. После этого с копией договора работнику нужно встретиться с нанимателем и заявить об участии в программе добровольного накопительного страхования пенсий, а также определиться с размером страхового взноса.

Уточним, что, согласно пенсионной программе, отчислять в счет будущей пенсии сотрудник может от 1 до 10% фактического дохода на официальном месте работе. Параллельно работодатель обязан делать соразмерные взносам работников доплаты, но не более 3%, на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного взноса (28%) в бюджет ФСЗН. К примеру, если работник выбирает тариф 1%, то и наниматель доплатит столько же. Если сотрудник решает откладывать на пенсию 3% или 5% заработка, то работодатель все равно вносит не более 3%.

– Дополнительные взносы на накопительную пенсию по заявлению работника наниматель перечисляет ежемесячно. Сотрудник вправе поменять тариф взноса на «вторую» пенсию, но не чаще 1 раза в год. Он также может в любой момент приостановить свое участие в программе и затем возобновить уплату дополнительных взносов, – пояснили в Минтруда и соцзащиты.

В ведомстве уточнили, что стать участником программы пенсионного страхования трудящиеся могут не позже, чем за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. А когда придет время выхода на заслуженный отдых страховщик будет ежемесячно выплачивать работнику дополнительную накопительную пенсию на протяжении 5 или 10 лет – это уже как пожелает сам гражданин.

К слову, в нашей стране на дополнительную пенсию с поддержкой государства копят средства уже 63,5 тыс. работников.

