В пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный польский «Бобровники») началась регистрация в электронной очереди для легковушек и грузовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Водитель польской фирмы Иван Лащевский один из первых, кто зарегистрировался в очереди на большегрузе. «Мы всегда здесь ездили. Нам и ближе, и удобнее было, чем через «Брест». Думаю, сейчас все разрулится и очередей этих не будет по 20-30 километров. Не надо будет жить в машинах, как жили», — сказал дальнобойщик.

Водитель автобуса минской фирмы едет в Варшаву за группой туристов. «Все было по-разному. Допустим, мы ездили через «Брест», там доходило до трех суток ожидания. Все же зависело от того, сколько автобусов. Думаю, когда откроют границы, будет немножко разгружено. Сейчас откроют один, второй (пункт пропуска. — Прим. БЕЛТА), и намного легче станет, — рассказал он. — Пассажирам легче будет и нам, конечно. Такое ожидание долгое — такое себе удовольствие».

Среди тех, кто проходит регистрацию, и водитель легковушки Сергей. «По сарафанному радио узнал, что есть такая возможность. Еду в Мюнхен. Последний раз ехали через «Брест», а до этого — через Прибалтику», — поделился он.

Также на белорусской стороне регистрация в электронной очереди началась и в пункте пропуска «Брузги».

Согласно официальному уведомлению польской стороны, закрытые пункты пропуска «Кузница Белостоцкая» и «Бобровники» начнут функционировать 17 ноября с 2.00.