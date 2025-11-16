В пункте пропуска «Берестовица» (сопредельный польский «Бобровники») началась регистрация в электронной очереди для легковушек и грузовиков, передает корреспондент БЕЛТА.
Водитель польской фирмы Иван Лащевский один из первых, кто зарегистрировался в очереди на большегрузе. «Мы всегда здесь ездили. Нам и ближе, и удобнее было, чем через «Брест». Думаю, сейчас все разрулится и очередей этих не будет по 20-30 километров. Не надо будет жить в машинах, как жили», — сказал дальнобойщик.
Среди тех, кто проходит регистрацию, и водитель легковушки Сергей. «По сарафанному радио узнал, что есть такая возможность. Еду в Мюнхен. Последний раз ехали через «Брест», а до этого — через Прибалтику», — поделился он.
Также на белорусской стороне регистрация в электронной очереди началась и в пункте пропуска «Брузги».