В Бобруйске ребенок госпитализирован с ожогами. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В городскую больницу Бобруйска 27 ноября с ожогами 5% поверхности тела был госпитализирован мальчик 2024 года рождения. Как выяснилось, ожоги ребенок получил, находясь в квартире по месту жительства. Малыш опрокинул на себя чашку с кипятком, стоявшую на столе.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра на кухне или вблизи горячих предметов. Убедитесь, что горячие напитки и жидкости находятся вне досягаемости детей. Ставьте их на дальние или высокие поверхности», — напомнили родителям правила безопасности детей в МЧС.