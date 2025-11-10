В Минтруда заявили, когда в Беларуси будут следующие большие выходные

Министерстве труда и соцзащиты Республики Беларусь сообщили гражданам о предстоящих продолжительных выходных в 2025 году.

Стоит отметить, что совсем недавно белорусы наслаждались удлиненным отдыхом в начале ноября текущего года, а именно с седьмого по девятое число включительно.

Следующие мини-каникулы, предваряющие Новый год, начнутся с католического Рождества, которое отмечается в четверг, 25 декабря. В дальнейшем жителей Беларуси ожидают переносы рабочих дней и, как следствие, дополнительные выходные.

В частности, решением правительства пятница, 26 декабря, перенесена на субботу, 20 декабря. Таким образом, в конце декабря белорусы получат возможность отдохнуть с четверга по воскресенье без перерыва. В итоге, продолжительные выходные в декабре 2025 года в Беларуси составят целых четыре дня: 25, 26, 27 и 28 декабря.

– Предприятиям и организациям, учитывая особенности их производственных процессов, предоставлена возможность самостоятельно определять даты переноса рабочих дней на другие субботы, – уточнили представители Министерства труда и социальной защиты.