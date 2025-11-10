В торговом объекте представлен широкий ассортимент товаров. Здесь можно купить молочную, мясную продукцию, бакалею, напитки, фрукты с овощами, кондитерские, хлебобулочные изделия, рыбу, а также корма для животных и товары повседневного пользования. Покупателей радушно и с улыбками обслуживают продавцы Наталья и Александра Венские.

– Посетители приобретают разнообразные товары. Преимущество отдают хлебобулочной, молочной и мясной продукции, – рассказала Наталья Венская. – Если на прилавках они не находят нужного товара, то делают заказ.

Одна из постоянных покупательниц Лилия Мирненко делится, что, хоть необходимые продовольственные и непродовольственные товары всегда можно было приобрести в приезжающих по графику автолавках, все же жители ждали, когда в их населенном пункте откроется стационарный магазин.

– Несмотря на то, что работает он недавно, мы уже успели оценить разнообразие продукции. А еще я отметила свежесть хлебобулочных изделий, – поделилась местная жительница.

Евгений Коновалов

Фото автора