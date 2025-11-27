1 декабря с 15.00 до 16.00 нотариусы Гомельского нотариального округа проведут акцию по правовому консультированию граждан в публичном центре правовой информации в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина (площадь Победы, 2А, город Гомель), приуроченную ко Дню инвалидов в Республике Беларусь.

В течение указанного времени инвалиды и их официальные представители (опекуны и попечители) смогут получить консультацию у нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию (составление завещания и оформление наследственных прав, удостоверение доверенности, совершение исполнительных надписей и др.).