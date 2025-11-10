Главная тема – патриотическое воспитание жителей региона.

Озвучено, что одним из основных аспектов в формировании активной гражданской позиции граждан стало методическое сопровождение мероприятий, организация тематических курсов. Также в нашей области развернута активная работа диалоговых площадок с участием спикеров и экспертов.

Как показывают исследования, среди населения Гомельщины около 85% людей считают себя патриотами. Особое внимание выступающие призвали уделять сохранению исторической памяти. Отрадно, что на Гомельщине наблюдается рост интереса людей, в том числе молодежи, к изучению истории Беларуси.

