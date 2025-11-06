Гомельский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников экстремистских формирований, центром деятельности которых стал Мозырь, передает корреспондент БЕЛТА.
Обвиняемых восемь человек, семерым из которых на момент совершения преступлений не исполнилось еще 18 лет.
В сети несовершеннолетняя компания широко развернулась: были созданы десятки телеграм-каналов, групп и ботов, через которые популяризировали идеи нацизма и реабилитировали нацистских преступников, разжигали межнациональную и социальную вражду, дискредитировали Беларусь, пропагандировали терроризм.
Суд рассмотрел уголовное дело в закрытом судебном заседании. Приговором суда признана вина всех фигурантов.
Одному из них по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, второму — 5 лет и 6 месяцев, третьему — 6 лет и 6 месяцев.
Двоим участникам формирования назначено по 4 года. Один фигурант лишен свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Прямо в зале суда меру пресечения в его отношении изменили с личного поручительства на заключение под стражу.
На основании закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» пятеро фигурантов частично освобождены от наказания.
Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.