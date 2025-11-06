Гомельский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении организаторов и участников экстремистских формирований, центром деятельности которых стал Мозырь, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемых восемь человек, семерым из которых на момент совершения преступлений не исполнилось еще 18 лет.

Как сообщалось, подростки вели пропаганду нацизма и причастны к ряду нападений на горожан в Мозыре — по мотивам национальной и иной социальной вражды и ненависти. Как отмечали в СК, нападавшие издевались над потерпевшими и фиксировали это на фото и видео. На основе этих хроник изготавливали экстремистский контент — видеоролики, которые публиковали на подконтрольных интернет-ресурсах. В сети несовершеннолетняя компания широко развернулась: были созданы десятки телеграм-каналов, групп и ботов, через которые популяризировали идеи нацизма и реабилитировали нацистских преступников, разжигали межнациональную и социальную вражду, дискредитировали Беларусь, пропагандировали терроризм.

Суд рассмотрел уголовное дело в закрытом судебном заседании. Приговором суда признана вина всех фигурантов.

Одному из них по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, второму — 5 лет и 6 месяцев, третьему — 6 лет и 6 месяцев.

Двоим участникам формирования назначено по 4 года. Один фигурант лишен свободы на 3 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Прямо в зале суда меру пресечения в его отношении изменили с личного поручительства на заключение под стражу.

Также одна из фигурантов приговорена к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Еще одному участнику назначили наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение отрытого типа сроком на 3 года.

На основании закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне» пятеро фигурантов частично освобождены от наказания.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.