В минувшую субботу в Гомельском кадетском училище прошло традиционное торжественное отдание клятвы.

У юных кадетов было два месяца на раздумье. Большинство из них не изменили своего решения и влились в кадетскую семью, пообещав быть надежными товарищами, прилежными учениками, безупречно служить Родине.

Ежегодно в это учебное учреждение поступают и уроженцы Буда-Кошелевского района. Сегодня их одиннадцать. Среди новобранцев поклялись кадетскому братству четверо юных будакошелевцев.

Торжественное мероприятие проходило на площади Труда в Гомеле. На нем присутствовали выпускники училища, которые сейчас являются курсантами силовых вузов страны. Не забывают кадетскую школу и офицеры, начавшие здесь свой путь служения Отечеству. Среди них уже есть лейтенанты, старшие лейтенанты, майоры.

К слову, время кадетской клятвы обычно совпадает с закрытием поискового сезона в стране. В училище один из лучших поисковых клубов, называется он «Алые погоны». Ребята трудятся в полевых условиях совместно с представителями 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь. Вот и сейчас трое из них получили медаль «За служение Родине с детства» ОО «Белорусский союз суворовцев и кадет». Один из награжденных – уроженец Буда-Кошелева, кадет второго курса Василенко Арсений. Во время летних каникул он трудился на поисковых объектах своего родного района, а также Октябрьского и Светлогорского. В течение учебного года работал с архивными документами Министерства обороны Российской Федерации, написал исследовательскую работу о первых месяцах войны и боевых сражениях 154-й, 61-й стрелковых дивизий и корпуса Петровского на территории Жлобинского и Буда-Кошелевского районов.

Сейчас у кадетов, как и во всех школьников республики, осенние каникулы. Они разъехались по домам, чтобы отдохнуть, побыть с родными, встретиться одноклассниками и друзьями.

На фото: первокурсники из школ Буда-Кошелевского района Сергей Бычковский, Ренат Муратов, Тимур Трофимов дают свое первое в жизни важное обещание верности кадетскому братству; медаль «За служение Родине с детства» вручает кадету второго курса Арсению Василенко военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов.

Заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Гомельское кадетское училище» Александра Запольская

Фото из архива Гомельского кадетского училища