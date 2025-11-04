В картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко начал работу выставочный проект «Блокада. Карточки – Беларусь помнит!» российского коллекционера Алексея Семенцова, который проводится при поддержке благотворительного фонда имени Алексея Талая.

Открывая мероприятие, заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова отметила, что для района большая честь принимать данный проект. С его помощью посетители имеют возможность почувствовать ту атмосферу, в которой находились жители блокадного города. Людмила Адамовна порекомендовала присутствующим поделиться впечатлениями о выставке в трудовых коллективах, чтобы как можно больше людей смогли ее посетить.

Прокурор района Андрей Комаров подчеркнул, что ленинградцы, несмотря на все тяготы и лишения, до конца блокады продолжали выпускать технику, оружие, снаряды. Также они создавали выдающиеся музыкальные произведения, проводили художественные выставки, печатали книги.

– История блокады Ленинграда – это история мужества, силы духа людей. В нее вписаны подвиги и страдания советского народа на пути к победе, – сказал Андрей Олегович. – Подобные проекты помогают отличать правду от домыслов, сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны.

Экспонаты выставки – это художественные и документальные артефакты, связанные с историей обороны Ленинграда. Главное место занимают почтовые открытки, выпускавшиеся в городе в военное время. Также можно увидеть и настоящие продовольственные карточки, пропуска, различные удостоверения, красноармейские книжки, мобилизационные предписания и многое другое. Здесь представлены оригиналы графических работ художников-блокадников, плакатов, советских агитационных листовок на немецком языке, карикатур, приглашений на культурные мероприятия, которые проводились в блокадном Ленинграде. Дополняют экспозицию печатавшиеся в то время в городе книги.

Атмосферу выставки поддерживали творческие номера в исполнении Татьяны Парфененко и Инны Корнеенко. Также каждому было предложено взять по 125 граммов хлеба. Именно такие порции блокадники растягивали на весь день…

На Будакошелевщине проект презентован по инициативе историко-культурного центра. Он продлится по 9 ноября.

Евгений Коновалов

Фото автора