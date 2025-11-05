Среди тех, кто на комбайне обмолачивает царицу полей, – механизатор Василий Николаенко. Уже 11 лет он находится на заслуженном отдыхе, но, если требуется помощь сельхозпредприятию, всегда откликается и работает на результат: летом намолотил более 1000 тонн зерна, сейчас задействован на уборке кукурузы.

– По мере возможностей стараюсь подставить плечо хозяйству. К труду приучил и своих детей, а их у меня пятеро. Двое сыновей, Сергей и Василий, пошли по моим стопам, – отметил Василий Николаенко. – Кстати, Сергей тоже работает в КСУП «Губичи».

Василий Алексеевич родился на Брагинщине. Но в 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, переехал, как и многие другие семьи, в Буда-Кошелевский район. На новом месте продолжил работать в аграрной отрасли

– Василий Николаенко – ответственный и трудолюбивый человек. Такие люди являются золотым фондом нашего сельхозпредприятия, – подчеркнула заместитель директора по идеологической работе КСУП «Губичи» Людмила Кузьменкова. – Ему можно поручить любое дело и не беспокоиться за результат.

Отлично выполняет свою работу и водитель Александр Лутенков. В этом году во время уборочной кампании он перевез более 1500 тонн зерна и был удостоен диплома райисполкома. К слову, в 2023 году его наградили Почетной грамотой Гомельского областного комитета Белорусского профессионального союза работников АПК.

– Что такое сельский труд, знаю с детства. Вырос я в многодетной семье. Мы всегда помогали родителям по хозяйству, – поделился водитель. – Я и сам содержу огород. Есть домашние животные. Уход за ними отнимает немало времени.

Родом Александр Иванович из п. Интернационал. После окончания школы сразу начал работать в сельхозпредприятии и трудится здесь более 23 лет. Опыт позволяет ему выполнять любое задание, в котором требуется грузовой автомобиль.

Важным делом для аграриев сельхозпредприятия в эти дни является и поднятие зяби. Занимается им Иван Маталыгин. Эта фамилия на слуху в районе: мать Ивана, Лидия Маталыгина, 35 лет проработала в «Губичах» оператором машинного доения и была удостоена медали «За працоўныя заслугі», грамоты Министерства сельского хозяйства. Ее имя занесено в книгу «Женщины Беларуси».

– Мама для меня – пример того, как надо относиться к работе. Я всегда гордился ее трудовыми заслугами. Показывая свои грамоты и дипломы, она говорила, что ими награждают только за самоотверженную работу и была не против, чтобы я связал свою жизнь с сельским хозяйством. Наоборот, всегда меня поддерживает, – рассказал Иван Иванович.

Выучившись на токаря-фрезеровщика, немного поработал по специальности, а затем пересел на трактор и вот уже более 10-ти лет возделывает землю.

Что касается подъема зяби, то, по словам агрария, эта работа в растениеводстве важна не менее других. Если качественно подготовить землю осенью, то весной посевную кампанию можно провести более оперативно.

