Правительство Литвы 19 ноября примет решение об открытии границы с Беларусью с учетом итогов назначенных на 18 ноября переговоров пограничных ведомств двух стран. Об этом заявил председатель литовского комитета Сейма по внешней политике Ремигиюс Мотузас, пишут литовские СМИ.

По его словам, окончательное решение об открытии пограничных пунктов будет принято на заседании правительства Литвы 19 ноября. Вильнюс больше склоняется к тому, чтобы открыть границу с Беларусью не 30 ноября, а раньше.

Мотузас отметил, что кризис на границе гораздо масштабнее, чем это предполагалось. Открытия границы требуют не только некоторые литовские перевозчики, но и страны, которые недовольны нарушенными цепочками поставок.

«Сегодня мы больше акцентируем внимание на проблемах наших перевозчиков — да, это очень важно, но мы как дипломаты знаем, что эта проблема возникла в более широком масштабе — Центральная Азия, Китай и другие страны также недовольны, поскольку нарушились различные цепочки поставок и движение товаров, поэтому эта проблема гораздо важнее», — сказал он.

В предстоящих 18 ноября переговорах примут участие сотрудники пограничных служб Литвы и Беларуси. В Службе охраны госграницы Литвы сообщали, что переговоры технического уровня на границе состоятся во второй половине дня.

В Национальной литовской ассоциации автоперевозчиков (LINAVA) считают, что Беларусь не допустила ошибок в данной ситуации, а Литве нужно было поймать контрабандистов с шарами на своей территории, а не закрывать границы. Литовские грузоперевозчики в минувшие выходные провели в Вильнюсе акцию протеста против закрытия погранпереходов с Беларусью, желая показать своим властям, что в стране есть легальный бизнес, который с закрытием границ несет убытки.

29 октября правительство Литвы приняло решение на месяц закрыть контрольно-пропускные пункты на литовско-белорусской границе. Движение через пункт пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») было полностью закрыто, а деятельность пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») ограничена исключениями.