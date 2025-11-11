Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и собирается во второй отпуск, но уже по беременности, ей следует помнить об особенностях выплаты соответствующих пособий в этот период. Подробностями поделились в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В пресс-службе отметили:

— Если женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, ждет еще одного ребенка, ей нужно будет получить новое пособие по беременности и родам. До июля 2024 года, если складывалась такая ситуация, пособие было положено исходя из тарифного оклада. Часто имели место и ситуации, когда мама выходила на работу на 30 дней, чтобы сумма рассчитывалась уже не из тарифного оклада. И в этот период и работодателю приходилось решать, куда задействовать работника, замещающего ее, и женщине нужно было решить, куда на это время пристроить ребенка. Позже появилась норма: если мама находится в отпуске и его не прерывает, то ей следующее пособие по беременности и родам положено исходя из размеров предыдущего.

Если женщина всё же приняла решение выйти на работу на какое-то время, то пособие будет выплачиваться на общих основаниях, добавили в Минтруда и соцзащиты. Если она отработала меньше 6 месяцев, то пособие рассчитывается из полученного ею заработка и ограничивается средней зарплатой по стране. В такой ситуации есть право выбора: рассчитывать пособие из этого среднего заработка или предыдущего.

sb.by