Продолжительность страхового стажа, учитываемого при назначении пенсии, зависит в том числе от размеров взносов в Фонд социальной защиты населения. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Беларуси.

В министерстве напомнили, что право на трудовую пенсию имеют граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста (женщины — 58 лет, мужчины — 63 года) и сформировавшие страховой стаж не менее 20 лет.

— Месяц страхового стажа равен месяцу работы и (или) осуществления самостоятельной деятельности, за который уплачены взносы в ФСЗН не менее чем из размера минимальной заработной платы, — отметили в пресс-службе. — Если ваш доход, из которого уплачены взносы в ФСЗН, составляет, к примеру, половину минимальной заработной платы, то страховой стаж составит половину месяца.

В Минтруда и соцзащиты подчеркнули: если работодатель или сам работник как физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, не оплатил взносы в ФСЗН из размера минимальной заработной платы, то месяц страхового стажа не сформирован.

Информацию о своем страховом стаже, сформированном с 2003 года, граждане могут узнать, скачав мобильное приложение Фонда социальной защиты населения либо лично обратившись в территориальный орган ФСЗН, добавили в пресс-службе.

sb.by