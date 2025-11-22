Учащиеся IX–XI классов школ и гимназии показали свои знания и практические навыки в области права: аргументация, работа с кейсами, защита прав и правовой анализ — все в режиме живого соревнования. В районном этапе приняло участие порядка 200 ребят.

Молодежь показывает, что правовая грамотность — это сила и ключ к ответственному гражданству.

ЮЛИЯ КОЗЛОВА — лучшая среди 11-х классов района.

ДАРЬЯ ДОМНЕНКО — лучшая среди 10-х классов.

ТИМОФЕЙ СТАРОСТЕНКО — лучший среди 9-х классов.

Поздравляем ребят и пожелаем им удачи на областном уровне.

