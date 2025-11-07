Некоторые люди считают трудоустройство за рубежом прекрасной возможностью заработать хорошие деньги. Но зачастую размеры таких заработков преувеличены, а условия труда приукрашены.

Трудоустраиваться за пределами Беларуси можно как самостоятельно, так и при содействии юрлиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление такой деятельности. Однако выезжая на работу самостоятельно, не зная проверенных данных о работодателях, можно стать жертвой торговли людьми, объектами незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой и иных видов эксплуатации. Граждане, которые не пользуются услугами лицензиатов, а находят работу за границей через знакомых, родственников или иными способами, часто не имеют легального статуса в стране, а это значит, что проживают и (или) работают они за пределами Беларуси незаконно. Поэтому при нарушении их прав они становятся абсолютно беззащитными.

Тех, кто способствует незаконному трудоустройству граждан за пределами нашей республики без лицензии, ожидает наказание в виде штрафа в размере до 100 б.в., ИП и юрлиц – от 10 до 500 б.в. с конфискацией дохода, полученного в результате такой деятельности.

Управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома настоятельно рекомендует гражданам обращаться только к лицензиатам (их список размещен на сайте МВД Республики Беларусь mvd.gov.by.). В случае официального трудоустройства за пределами Беларуси с трудящимся-эмигрантом заключается трудовой или гражданско-правовой договор. Перед выездом лицензиат обязан выдать гражданину подписанный им и иностранным нанимателем договор, который в обязательном порядке должен быть зарегистрирован в управлении по гражданству и миграции.

Внимательно изучите условия договора, касающиеся характера и места работы, срока его действия, государства трудоустройства, условий труда и его оплаты, прав и обязанностей сторон, проживания, питания, оснований для расторжения договора и др. Не перезаключайте договор в стране назначения, не подписывайте дополнительное соглашение, ухудшающее условия, так как лицензиат в этом случае не несет ответственности за изменение трудовых отношений.

Если условия пребывания за границей отличаются от указанных в договоре, нужно связаться с лицензиатом и потребовать немедленного их улучшения. Ситуация не меняется – гражданин имеет право отказаться от работы по договору. Независимо от способа трудоустройства за границей надо соблюдать основные правила, которые помогут вернуться домой: никогда и никому не отдавайте свой паспорт, даже на временное хранение; сделайте ксерокопии всех документов и храните их в надежном месте; поддерживайте связь с лицензиатом, родственниками и друзьями и незамедлительно информируйте их о любых изменениях условий пребывания за границей. В случае кражи документов или при возникновении каких-либо других проблем на территории иностранного государства обращаться необходимо в ближайшее посольство или консульство Республики Беларусь или же в полицию страны пребывания.

По вопросам безопасного выезда для трудоустройства за пределы страны можно обратиться в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома (г. Гомель, пр. Ленина, 45а, каб. 31) или по тел. 8 (0232) 31-98-89.