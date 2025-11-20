В диалоге принял участие заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Начальник управления по распоряжению имуществом комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Алина Лисовская, обращаясь к теме ЕДИ, отметила все возрастающую угрозу для глобальной безопасности со стороны кибератак и обозначила, что рост и усложнение методов киберугроз требует опережающего и комплексного реагирования. В Беларуси принят ряд системных мер, и борьба с киберугрозами ведется на нескольких уровнях – государственном, корпоративном и индивидуальном.

Алина Игоревна подробно остановилась на современных аспектах данной темы: способах совершения мошенничеств, использования преступниками искусственного интеллекта и др. Говоря о цифровой грамотности населения, она напомнила, что кибербезопасность – это ответственность каждого человека. Соблюдение элементарной цифровой гигиены, при которой соблюдаются простые правила поведения в сети, позволяет гражданам защитить свои персональные данные, финансы и устройства от кибермошенников. Особую актуальность тема цифровой гигиены имеет в отношении подрастающего поколения: для детей важно создать защищенную среду и обучить их правильному поведению.

В ходе встречи было отмечено, что за последнее время в стране общими усилиями удалось переломить тенденцию роста числа киберпреступлений, заметно вырос уровень цифровой защиты, белорусское законодательство в области кибербезопасности демонстрирует оперативность и адаптируется к текущим вызовам.

Обозначив актуальность основного вопроса, Артем Гришай также остановился на ответственности за подписку на экстремистские телеграм-каналы и распространение публикуемой в них информации, социально-экономическом развитии Будакошелевщины в текущем году и вакцинации.

В части деятельности учреждений культуры говорили о кадровом потенциале, проведении на высоком уровне, в том числе и в сельской местности, культурно-массовых и районных брендовых мероприятий.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора