Клиенты ряда белорусских банков в ночь на субботу могут столкнуться с трудностями при осуществлении операций по карточкам.

В Банковском процессинговом центре сообщили о планах по проведению 22 ноября технологических работ на своем сетевом оборудовании.

В связи с этим с 00:00 до 05:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра.

В указанный промежуток времени могут наблюдаться проблемы при проведении операций по картам в сети организаций торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания и банкоматах, обслуживаемых банками, подключенными к его аппаратно-программному комплексу.

Стоит отметить, что партнерами Банковского процессингового центра является целый ряд белорусских банков, среди которых «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Паритетбанк», «Банк «Решение», «Нео Банк Азия», «Цептер Банк», «БСБ Банк» и т.д.

myfin.by