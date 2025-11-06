В числе участников мероприятия – молодые люди, недавно приступившие к работе в социальном пансионате «Луговой», Уваровичской больнице и детской школе искусств.

Заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай пообщался с молодыми специалистами. В ходе диалога они рассказали о выборе профессии, поделились впечатлениями о первом рабочем месте, задали интересующие их вопросы.

Во время встречи затрагивалась и тема социальной поддержки молодых работников. Директор ЦБУ «АСБ Беларусбанк» Вера Гаева рассказала о том, как получить кредит «На родныя тавары», а также о льготном кредите, предоставляемом в рамках Указа Президента № 631 «О дополнительных мерах по повышению заработной платы и предоставлению льготных кредитов отдельным категориям граждан».

О реализации молодежных инициатив, в которых могут участвовать специалисты, проинформировала первый секретарь РК ОО БРСМ Татьяна Хацулева. А заведующая Уваровичской горпоселковой библиотекой Людмила Журова рассказала о книжном фонде учреждения и пригласила работников стать читателями.

В завершении встречи молодым специалистам были вручены подарки от районного отделения партии «Белая Русь», ОО «БРСМ».

Евгений Коновалов

Фото автора