В последнее время в район прибывает все больше молодых квалифицированных специалистов. Они выбирают Будакошелевщину по разным причинам: кто-то возвращается на малую родину, кто-то находит здесь хорошие условия для работы и жизни. Их энергия и знания помогают развивать разные сферы – от образования и медицины до лесного хозяйства.

Возвращение к истокам

Буда-Кошелевская детская школа искусств радушно встретила нового учителя по классу аккордеона – свою выпускницу Екатерину Оксенюк. Музыка в семье девушки стала доброй традицией: ранее здесь учились ее братья и сестра. Примечательно и то, что всех их учила Наталья Язепова. О педагоге молодой специалист отзывается с большой теплотой и благодарностью.

Екатерина выбрала аккордеон, следуя примеру старших сестры и брата, но только со временем по-настоящему полюбила этот инструмент, оценив его универсальность. «На нем можно исполнять музыку самых разных жанров – от классики до современных композиций», – отмечает молодой учитель.

Решение вернуться на малую родину после окончания Гомельского колледжа искусств имени Н.Ф. Соколовского было для нее осознанным. «Я всегда мечтала стать частью коллектива ДШИ, – делится Екатерина. – Особенно благодарна за поддержку директору Людмиле Ветошкиной». А Людмила Николаевна подчеркивает профессиональные и личные качества Екатерины: «Она не только прекрасный музыкант, но и добрый, отзывчивый человек, что очень важно в работе с детьми».

До поступления в колледж девушка рассматривала и другие профессии, но пример старшей сестры, тоже окончившей колледж искусств, помог определиться. Теперь она уверена: выбор был правильным, работа приносит удовольствие.

Екатерина ведет и насыщенную творческую жизнь: пишет сценарии для школьных мероприятий, аккомпанирует на репетициях, играет в ансамбле и выступает на концертах. А в свободное время возвращается к своему давнему увлечению – рисованию.

На страже леса

Инесса Дроздова, инженер по охране леса Буда-Кошелевского опытного лесхоза, приехала в наш район из Чечерщины. Выбор профессии для нее был делом случая. Чтобы определиться с вузом, она изучала справочник абитуриента. Выбор пал на лесное хозяйство – специальность показалась девушке необычной и интересной. И она поступила в Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины.

Сейчас полученные знания Инесса применяет на практике. В ее задачи входят: ведение административных протоколов, составление отчетности, мониторинг пожароопасной обстановки, оперативные выезды на места при угрозе возгорания. В профессии молодого специалиста привлекает баланс между работой в кабинете и на свежем воздухе. Будучи активным человеком, ей нравится проводить время в лесу.

Важное место в жизни девушки всегда занимал спорт. Она активно играла в волейбол, баскетбол и настольный теннис. Сейчас увлекается алмазной мозаикой.

Начинающим специалистам Инесса советует смело идти вперед. «Не нужно бояться задавать вопросы и общаться с коллегами – это помогает быстрее адаптироваться, – уверена она. – Считаю, что я правильно выбрала и профессию, и место работы».

Первые шаги в медицине



Врач-терапевт приемного отделения Мария Гринкевич с детства мечтала помогать людям, поэтому и выбирала между работой учителя и врача. Судьба привела ее в Гомельский медицинский университет. Однако уже на первом курсе у нее возникли сомнения. «Профессия сложная, обучение тоже. Главное – не опускать руки, и тогда все будет отлично», – успокаивала она себя. И со временем втянулась в учебный процесс.

Мария уверена, что университет дал ей прочный фундамент, а вот настоящее понимание профессии пришло только в приемном отделении. «В учебниках одно, в реальной работе с пациентами открываешь для себя медицину заново», – признается молодой специалист.

При выборе места для отработки уроженка г.п. Октябрьский остановилась на Буда-Кошелевском районе. Девушка сейчас живет в Гомеле, и близкое расстояние позволяет ей без труда добираться до работы. «Это идеальный вариант – и новые профессиональные возможности, и не нужно жить вдали от дома», – делится Мария.

Как врач-терапевт она проводит первичный осмотр пациентов перед госпитализацией, принимает экстренных больных, назначает лечение в выходные дни. «С людьми ладить умею. К счастью, в основном мне встречаются приятные и вежливые», – отмечает доктор.

Рассказала Мария и о волнении, сопровождавшем ее в первый рабочий день. Ведь в медицине может происходить много неожиданного, и нужно уметь правильно и оперативно реагировать.

Она признательна своим коллегам. Именно они помогли ей адаптироваться на первом рабочем месте. Отдельная благодарность – медсестрам Юлии Филипповой, Екатерине Давыдковой, Яне Якименко и Ольге Лукьянцевой.

Как показывают эти примеры, Будакошелевщина привлекает перспективных специалистов. Молодые люди видят здесь возможности для профессионального роста. А главное, что их объединяет, – это желание работать, творить и реализовывать свои планы.

Елизавета МАЛАЯ

Фото автора