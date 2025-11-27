Символично, что сегодня, в праздничный для будакошелевцев день, слова искренней признательности и глубокого уважения звучали в адрес воина-освободителя, как и миллионы советских солдат ковавшего и приближавшего долгожданную Победу, Александра Федосовича Новичкова.

Уважаемого земляка поздравили заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, заместитель председателя районного Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская, член Совета районного отделения партии «Белая Русь», ветеран труда Галина Михальцова. Александру Федосовичу пожелали здоровья, крепости духа, мирного неба и вручили ценные подарки от районного отделения партии «Белая Русь» и районного РОО «Патриоты Беларуси».

Наталья Логунова

Фото Ирины Снежной