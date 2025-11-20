Внедрить новый правовой механизм предлагают через изменения Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях.

Документ внесен на рассмотрение в парламент Беларуси. Ознакомиться с законопроектом могут все желающие, он размещен в открытом доступе на портале pravo.by. Суть инициативы заключается в том, чтобы позволить лишенным водительских удостоверений белорусам легально садиться за руль спецтехники – колесных тракторов и самоходных машин. Такая мера, по мнению законодателей, позволит поддержать сельхозпроизводство и другие отрасли экономики, где управление спецтехникой обусловлено не личной потребностью, а является профессиональной деятельностью.

Поправки, предлагаемые для внесения в Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, содержат два основания для смягчения наказания для провинившихся водителей.

Первый механизм – приостановление действия наказания (ст. 19.7 законопроекта). С таким ходатайством смогут выступать руководители исполкома базового и областного уровней либо администрации района в городе. Если инициативу органов местной власти одобрят, то водителя восстановят в правах на управление колесными тракторами и самоходными машинами, исключив категорию «А» – вождение мотоцикла. Но это станет возможным только при соблюдении важного условия: за водителем не должны числиться непогашенная судимость либо административные взыскание за езду в пьяном виде или без «прав».

Второй механизм – досрочное освобождение от наказания в виде лишения водительского удостоверения (ст. 19.8 законопроекта). Для его реализации важны два критерия: с момента наказания водителя прошло не менее половины срока, а за плечами у шофера – не менее 2 лет профессионального стажа в сфере, которая связана с вождением. При этом допускается перерыв в работе, но не более 3 месяцев.

1prof.by