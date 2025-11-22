В соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь более 10 тыс. новобранцев принесут Военную присягу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство обороны.

Так, в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов клятву на верность Родине принесут более 2,3 тыс. человек. Присутствовать на мероприятии и лично поздравлять новое пополнение учебного соединения будет министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.

Традиционно церемонии пройдут в присутствии родных и близких новобранцев.