Руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог с Беларусью на политическом уровне. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Александр Вольфович по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко встречался с водителями большегрузов, находящихся в Беларуси после закрытия Литвой границы. Как отметил госсекретарь Совбеза, на территории Беларуси в настоящее время находится свыше 1,8 тыс. литовских автомобилей.

«Они находятся (здесь. — Прим. БЕЛТА) только по одной причине: руководство Литвы не хочет идти на конструктивный диалог на политическом уровне. Только за октябрь литовское руководство закрывало государственную границу четыре или пять раз, от 3 до 17 часов, без всякого уведомления, нарушая все международные каноны и нормы, — сказал Александр Вольфович. — Беларусь — за то, чтобы граница функционировала так, как она должна функционировать: устойчиво, стабильно, прогнозируемо и открыто».

По словам госсекретаря Совбеза, он проехал вдоль государственной границы на литовском направлении и побеседовал с водителями, объяснив им причины сложившейся ситуации. «Конечно, люди страдают, людей это волнует. Президент об этом думает постоянно, — отметил он. — Мне было поручено посмотреть, какие у них есть проблемы, объяснить им ситуацию, что не Беларусь спровоцировала эту обстановку, не по вине Беларуси они остались здесь. Беларусь готова к конструктивному диалогу со всеми своими соседями на политическом уровне. Этим должно заниматься Министерство иностранных дел».

Александр Вольфович отметил, что водители с пониманием отнеслись к ситуации и тем вопросам, которые необходимо было обсудить и решить. «С людьми надо разговаривать. Они с благодарностью восприняли разговор и передали слова благодарности нашему Президенту. Об этом тоже был проинформирован Александр Григорьевич Лукашенко», — добавил госсекретарь Совбеза.