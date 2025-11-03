Обследование проводилось как на общедоступных территориях, так и на участках, находящихся в частной собственности. В целом территории содержатся в надлежащем состоянии, вместе с тем на отдельных площадках наблюдается бесхозяйственность, местами нужно покосить траву и удалить сухую растительность.

В некоторых населенных пунктах требуется установка дополнительных контейнерных площадок для сбора мусора. Кроме того, по всей области наблюдается засорение территорий вблизи гаражных кооперативов.

Председатель облисполкома акцентировал внимание на необходимости обустройства площадок для крупногабаритных отходов, вовлечении в оборот неиспользуемых земель и объектов, своевременном тампонаже скважин.

Гомельщина официально