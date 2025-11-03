Вопрос Министру (пунктуация сохранена):

«Добрый день, в сети интернет переодически выбивается мошенническая реклама, читал у Вас не сайте что решение принимает МАРТ, подскажите пожалуйста кому можно отправлять мошеннические ссылки чтобы их блокировали?»

Ответ Министра:



«Спасибо за этот вопрос. Проблема ненадлежащей рекламы действительно стала весьма актуальной в последние несколько лет.

Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу за распространение ненадлежащей рекламы (а именно такой и признается подобная реклама) на самом деле принимает Министерство информации. Согласно статье 51-1 Закона «О средствах массовой информации» основанием для принятия такого решения является уведомление государственных органов, выявивших в пределах своей компетенции факты распространения этой рекламы.

Для оперативного пресечения распространения «мошеннической рекламы» рекомендуем направлять такие ссылки в Министерство антимонопольного регулирования и торговли – в отношении всех видов рекламы, или в местные исполнительные и распорядительные органы – по территориальному принципу, для дачи правовой оценки и дальнейшего уведомления ими Министерства информации о фактах нарушения законодательства и принятия решения об ограничении доступа к ресурсу.

Только важно помнить, что ограничение доступа к интернет-ресурсу не освобождает виновное лицо от административной или уголовной ответственности за нарушение законодательства, в т.ч. мошенничество, совершенное посредством распространения рекламы.

И это #наПодумать»

