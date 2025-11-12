«Марат Сергеевич добрый день. Есть предложение создать наш белорусский телеканал «Беларусьфильм». Транслировать на нём фильмы и мультипликацию, документальные фильмы киностудии «Беларусьфильм». Думаю, что моё предложение не ново, но тем не менее решил обратить внимание на эту идею. Мы ретранслируем на территории Беларуси некоторые каналы с сомнительным контентом такие к примеру как Еврокино и др. и ловлю себя периодически на мысли — хорошо бы было транслировать телеканал «Беларусьфильм.

С Уважением, ВК.»

Ответ Министра:

«Спасибо за вполне актуальный вопрос. Который очевидно лежит на стыке полномочий двух министерств — информации и культуры, но, дело то общее.

«Беларусьфильм», ведущий свою историю с 1924 года, безусловно достояние нашей страны, и имеет богатую фильмотеку художественных, документальных и анимационных картин.

Достаточно вспомнить: «Часы остановились в полночь», «Город мастеров», «Я родом из детства», «Приключения Буратино», «Венок сонетов», а еще «Про Красную Шапочку», «Дикая охота короля Стаха», «Белые Росы» или «В августе 1944…» — это уже классика! И такие фильмы формируют настоящего человека — то, чего нам сегодня так не хватает.

И подобная практика — создания киностудиями собственных телевизионных или интернет-каналов — явление сложившееся.

Например, Мосфильм совместно с ВГТРК и ГК «Цифровое Телевидение» в 2020 году запустил телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция».

А киностудия «Союзмультфильм» начала в 2018 году с создания собственного официального YouTube-канала, а совсем недавно, в октябре 2025 года запустила свой стриминговый канал на платформе Twitch.

Но, следует заметить, что, например, основой сетки «Золотой коллекции» стали более 1 000 картин классики и современности «Мосфильма». И задолго до запуска студия провела большую работу по оцифровке своего архива.

В сухом остатке — для успешной реализации подобного проекта «Беларусьфильмом» необходимо как минимум оценить и оцифровать весь объем архива художественного, документального и анимационного кино, и одновременно заручиться поддержкой профессионалов от белорусского телевидения и провайдеров телеканалов.

И, полагаю, новому руководителю нашей киностудии и двум министрам здесь есть над чем «#наПодумать». И мы подумаем»

Мининформ Беларуси