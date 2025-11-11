В центре внимания – выполнение Госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда», которой установлены два сводных целевых показателя – снижение затрат на оказание ЖКУ и обеспеченность потребителей водой питьевого качества.

На Гомельщине затраты организаций ЖКХ за 9 месяцев текущего года снижены на 71,2% от задания. Обеспечения жителей области централизованными системами водоснабжения составляет 95,2%, водоотведения – 73%, что соответствует целевым показателям.

Участие в заседании принимают помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович, член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.