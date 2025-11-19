В мероприятии принял участие заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, начальники отдела ЖКХ, архитектуры и строительства, отдела экономики райисполкома Татьяна Иванова и Анна Мацакова. Провел собрание председатель Уваровичского сельского Совета депутатов, сельисполкома Виталий Пантелеенко.

О жилищно-коммунальном обслуживании граждан горпоселка проинформировала мастер участка «Уваровичи» КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Татьяна Леонова. В связи с изменениями в законодательстве отдельное внимание Татьяна Петровна уделила сбору и вывозу твердых коммунальных отходов. Она напомнила, что в обязанности граждан входит их сортировка перед сдачей. Для этого в горпоселке оборудованы площадки для крупногабаритных отходов, установлены контейнеры для сбора смешанных отходов и вторичных материальных ресурсов. Бумагу, стеклобой, пластиковые бутылки достаточно собрать в один пакет. В частном секторе работники службы их собирают каждую третью среду месяца, в многоквартирных домах – каждый четверг. Татьяна Леонова также акцентировала внимание на имеющихся задолженностях по оплате жилищно-коммунальных услуг и обязанности граждан их своевременно оплачивать.

Виталий Пантеленко напомнил о том, что 17 ноября закончился период уплаты гражданами имущественных налогов физическими лицами, к которым относятся транспортный, земельный налог и налог на недвижимость. Он отметил, что в случае неуплаты будет начислена пеня, а также предусмотрена административная ответственность.

На мерах по предупреждению распространения вирусных инфекций, в числе которых немаловажную роль занимает вакцинация населения против гриппа и других заболеваний, акцентировал внимание заведующий Уваровичской участковой больницы Александр Хвесько. Он отметил, что учреждения здравооохранения в полной мере обеспечены вакцинами, и порекомендовал жителям позаботиться о своем здоровье. Не менее актуальным остается вопрос своевременного прохождения диспансеризации. Не смотря на то (об этом знают все), что болезнь легче предупредить, чем потом ее лечить, некоторые граждане проходят диспансеризацию несвоевременно.

Вопросы, с которыми обратились жители населенного пункта к представителям власти, касались отлова бездомных собак, недостаточного освещения ул. Колхозной и перепадов напряжения в линиях электроснабжения данной улицы. Проблемы освещения отдельных участков волновали жителей и других улиц. В числе поступивших вопросов был снос неиспользованного жилого имущества, борьба с американской бабочкой и наведение порядка на пустующих земельных участках. Обозначенные в ходе диалога проблемы взяты заместителем председателя на контроль.

Татьяна Титоренко

Фото автора